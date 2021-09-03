Son dakika haberleri... BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÖLÜMLÜ KAZA; SÜRÜCÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
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Son dakika haberleri... BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÖLÜMLÜ KAZA; SÜRÜCÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BAĞDAT Caddesi'nde 8 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Güler Baykal hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

BAĞDAT Caddesi'nde 8 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Güler Baykal hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı. Bugün ilk duruşması gerçekleşen olayda sürücünün tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kaza Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücü Bülent Kaya'nın aşırı hız yaptığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal, yere savrulurken hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 9 Temmuz günü adliyeye getirilen Kaya, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 68 yaşındaki kadın ise 10 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Savcılık ise dosyayı yeniden inceleyerek Bülent Kaya'nın yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri'nce gözaltına alınan Kaya, sabah saatlerinde yeniden Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Sürücü Kaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağdat Caddesi'nde yaşanan kazanın ilk duruşması bugün görüldü. Bülent Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Öte yandan olayda bir yaralının daha olduğu fakat kayıtlara geçmediği öğrenildi. Yaşanan kaza öncesi Bülent Kaya'nın kullandığı otomobilin MOBESE görüntüleri ortaya çıkarken dava 24 Eylül'e ertelendi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin hızla şerit değiştirdiği görüldü.

Son dakika haberleri... BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÖLÜMLÜ KAZA; SÜRÜCÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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