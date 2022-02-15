Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA - Haberler
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Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

Son dakika habere göre İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, ( DHA) Bağcılar Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, ( DHA)

Bağcılar Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, Kaza, Güncel, Haberler

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