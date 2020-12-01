Son dakika haberleri | Bağcılar'da silahlı soygun
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Son dakika haberleri | Bağcılar'da silahlı soygun

01.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:48

Son dakika haber: Bağcılar'da polis kıyafeti giyen 3 soyguncu, bankadan para çeken bir kişi aracına binmek istediği sırada silahla vurularak, 660 bin lirayı çalıp kaçtı.

Bağcılar'da polis kıyafeti giyen 3 soyguncu, bankadan para çeken bir kişi aracına binmek istediği sırada silahla vurularak, 660 bin lirayı çalıp kaçtı.
Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2430 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Çetin isimli kişi bankada para çektikten sonra aracına doğru yöneldi. Bu esnada polis kıyafeti giyen 3 soyguncu Çetin'e durmasını söyledi. Şahısların polis olmadığını anlayan Çetin aracına binmek istediği sırada hırsızlar tarafından silahla vuruldu. 3 silahlı soyguncu Hakan Çetin'in bankadan çektiği 660 bin lirayı çalıp kaçtı. Bacağından 2 el ateş sonucu yaralanan Çetin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyaz ticari araçla kaçan soyguncuları polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gören vatandaşlardan Hakan Arslan çok korktuklarını ifade ederek, "Vatandaş bankadan para çekmişti. Köşede polis kıyafeti giyen 3 kişi yanına geldi. Silah çektiler parayı istediler. Adam geri kaçmaya çalışınca, 2 el ateş edip beyaz bir arabayla kaçtılar" dedi.
(İHA)

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Son dakika haberleri | Bağcılar'da silahlı soygun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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