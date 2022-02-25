Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Bağcılar'da iki iş merkezi arasında hurdalık eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe oldu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da iki iş merkezi arasında hurdalık eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe oldu. Hurdalık alan kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İki iş merkezi arasından hurdalık eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binalara sirayet etmemesi için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken hurdalık alan kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

Son dakika haberi | Bağcılar'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bağlar Mahallesi, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title