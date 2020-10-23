Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi
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Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi

23.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:14

Zonguldak'ta, Egemen Ş. tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası evden ayrılan genç, kendisini gören komşularına "Ambulans çağırın" dedi. Babasını bıçaklayan Egemen Ş, polis ekipleri tarafından yakalanırken, babanın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Cengiz Akpınar Caddesi üzerindeki iki katlı evdegece saatlerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre 26 yaşındaki Egemen Ş., kentte taksicilik yapan 59 yaşındaki babası Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

"BABAMLA TARTIŞTIK, AMBULANS ÇAĞIRIN"

Ailevi sebeplerden dolayı babasıyla tartıştığı belirtilen genç, tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçakladı. Göğsünden ve sırtından 5-6 bıçak darbesi alan baba Mehmet Ş. olduğu yere yığıldı. Oğlu Egemen Ş. ise olay sonra evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Komşularını gören zanlı, "Babam ile tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden ayrıldı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Komşuların ağır yaralandığını fark ettiği Mehmet Ş. olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Baba Mehmet Ş.'nin hayati tehlikesi bulunurken hastanedeki tedavisi sürüyor. Zanlı Egemen Ş. ile olay sonrası ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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