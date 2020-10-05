Azerbaycan, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu paylaştı: 24 ölü, 121 yaralı
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Azerbaycan, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu paylaştı: 24 ölü, 121 yaralı

05.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:25

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı. Sivillere yönelik saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetti, 121 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı.

KANITLAR, ULUSLARARASI KURUMLARA SUNULACAK

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarını belgeleyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

Son dakika haberi! Azerbaycan Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı: 24 ölü, 121...
Azerbaycan, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu paylaştı: 24 ölü, 121 yaralı
Azerbaycan, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu paylaştı: 24 ölü, 121 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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