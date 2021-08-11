Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu
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Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı.

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.


Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haberi | Azdavay'da sağanak sele neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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