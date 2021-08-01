Son dakika haberi... Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil"

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Düzce'de Düzce'de temaslarda bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 100'e yakın yerde yangın çıkmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Düzce'de

DÜZCE - Düzce'de temaslarda bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 100'e yakın yerde yangın çıkmasının tesadüf olmadığını belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Yukarı Mahalle tarihi pazar yeri esnafını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Türkiye'de çıkan orman yangınlarını değerlendiren Keşir, konuyla ilgili resmi açıklama yapılması gerektiğini belirterek, "Sıradan bir vatandaş olarak bile 100'e yakın yangından bahsediyoruz. Bunun hiçbir şekilde tesadüf olması mümkün değil, aynı anda ve Türkiye'nin göz bebeği olan yerler. Her ağaç, her orman bizim göz bebeğimiz ama yangının çıktığı yerler turizm bölgeleri ve yaklaşık 100 yerde yangın çıkıyor. Orman teşkilatımız canla başla mücadele ediyor. Şehitlerimiz var, sivil vatandaşlarımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bütün kurum ve kuruluşlar canlarını siper ederek mücadele ediyor. 'Orman' derken tek kelimede söylüyoruz ama hem ağaçlar, hem de canlılar bizim geleceğimiz. Hem Türkiye'nin geleceğinden, hem de orada yaşayan canlılardan bahsediyoruz. Aslında çok şey kaybediyoruz, ciğerimiz yanıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Keşir, "Her kim ağaca, kuşa, canlıya zarar veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti devleti onu bulacak ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.

Keşir, yanan alanların tekrar eski haline geleceğini de belirterek, "Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacaktır. Ancak kaybettiğimiz yıllar olacaktır. Bölgelerimizi yine ormanlara kavuşturacağız" diye konuştu.

Son dakika haberi... Ayşe Keşir: '100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil'
Son dakika haberi... Ayşe Keşir: '100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil'
Son dakika haberi... Ayşe Keşir: '100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil'
Son dakika haberi... Ayşe Keşir: '100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü

Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı
Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu: (1)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu: (1)
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Oğulcan Engin Prens William Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Ayşe Keşir: "100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 10:54:06. #1.15#

title