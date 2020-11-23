Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu

Nevşehir'de kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran adamın planını komşular bozdu. İhbar üzerine olay yerine gönderilen bomba imha uzmanı, düzeneği kısa sürede etkisiz hale getirirken, gözü dönmüş koca cezaevine gönderildi.

Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. sokakta ikamet edem Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.'den ayrılmak istediğini söyledi. Hacer Ç.'nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerden Hacer Ç.'nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.

BOMBA İMHA UZMANI GELDİ

Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Ürgüp'e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi. Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bayram Ç.'nin daha önce Hacer Ç.'ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı