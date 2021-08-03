Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim

Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı'nda olası orman yangını ve kundaklama ihtimaline karşı drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı'nda olası orman yangını ve kundaklama ihtimaline karşı drone destekli denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, ormanda bulunan vatandaşlara broşürler dağıtılarak orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri ve Kartal Belediyesi zabıta ekipleri Aydos Ormanı'nda polis helikopteri, TOMA ve drone destekli denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Aydos Ormanı, olası orman yangını ve terör örgütleri tarafından kundaklanma ihtimaline karşı drone ile havadan görüntülenerek kontrol edildi. Denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken ekipler tarafından mesire alanında bulunan vatandaşlara orman yangınlarına karışı bilgilendirici broşürler dağıtılarak uyarılarda bulunuldu. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim
Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim
Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim
Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Burcu Biricik Prens William
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:17:43. #1.14#

title