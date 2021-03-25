Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi
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Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ihtiyaç sahibi bebek ve çocuklara ücretsiz olarak kıyafet ve bebek malzemeleri desteği sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ihtiyaç sahibi bebek ve çocuklara ücretsiz olarak kıyafet ve bebek malzemeleri desteği sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar'dan pandemi sürecinde hastanenin genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Açıkgöz ayrıca hastanede tedavi altındaki ihtiyaç sahibi bebek ve çocuklara ücretsiz olarak kıyafet ve bebek malzemeleri desteği sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Mağazası'nın açılışını da gerçekleştirdi. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı tarafından tanı ve tedavi amaçlı endoskopi ve kolonoskopi işlemlerin gerçekleşeceği yeni açılan ünitede incelemelerde bulunan Açıkgöz, ünite doktoru ve çalışanlarına başarılar diledi. - AYDIN

Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, hastanedeki çocuk mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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