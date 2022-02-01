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Son dakika haberi... Aydın'da yangın çıktığı belirlenen barakada bir kişi ölü bulundu

AA, İbrahim Uzun - Güncel
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Son dakika haberi... Aydın'da yangın çıktığı belirlenen barakada bir kişi ölü bulundu

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın sonucu hasar gördüğü belirlenen barakada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın sonucu hasar gördüğü belirlenen barakada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Servisi ekipleri, Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde Mustafa Narlıbahçivan'ın yalnız yaşadığı barakaya gıda kolisi götürdü.

Barakanın yangında kullanılamaz hale geldiğini ve Narlıbahçivan'ın da hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Narlıbahçivan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Yangın, Aydın, Güncel, Haber

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