Son dakika haberi | Aydın Çine'de yangın

Edinilen son dakika haberine göre Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde orman yangını başladı.

Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde orman yangını başladı. Gökbel dağı zirvesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

Gökbel dağı zirvesinde başlayan orman yangı 4 bin nüfuslu Akçaova Mahallesini tehdit ediyor. Akçaova Mahallesi sakinleri acil hava desteği beklerken, akşam olmadan yangının önünün kesilmemesi durumunda yerleşim biriminin büyük tehdit altında olduğunu açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı