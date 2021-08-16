Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü
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Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprü nedeniyle sağlanamayan araç geçişi, Mehmetçik tarafından kurulumuna başlanan hafif alaşımlı sabit köprü ile geçici olarak sağlanacak.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprü nedeniyle sağlanamayan araç geçişi, Mehmetçik tarafından kurulumuna başlanan hafif alaşımlı sabit köprü ile geçici olarak sağlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sel felaketini yaşayan Ayancık ilçesine hafif alaşımlı sabit köprü gönderildi. 40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan köprünün askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak burada kurulumuna başlandı. Yapılan hazırlık çalışmalarında askerler yerleri işaretledi. İş makineleri köprünün kurulacağı alanı hazırlamaya başladı. Kurulumun akşama kadar tamamlanması ve araç geçişinin tekrar açılmasının hedeflendiği öğrenildi.

"BÖLGEYİ ESKİSİNDEN DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİZ"

Alanı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da burada incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Ayancık'tayız. Hummalı bir çalışma var. Aynı zamanda Türkeli'de, Bozkurt'ta, Bartın'da da devletimizin bütün kurumları bütün bakanlıkları çok hummalı topyekun bir mücadele var. İnşallah sel afetinin 5. gününde yaraları sarmaya başladık. Önemli merhaleler önemli aşamalar kaydettik. Yine üzerine koyarak devam ediyoruz. Bugün de Ayancık'ta önemli bir köprünün inşallah akşama doğru imalatını bitirmiş olacağız. Yine normal vatandaşımızın ihtiyacı olan önemliliği olan Ayancık şehir geçişini de sağlamış olacağız. Yine Çatalzeytin-Türkeli arasında da ulaşım aksamıştı biliyorsunuz. Onun geçişini de inşallah yarın itibarıyla tamamlamış olacağız. Tabii, bunlar geçici köprüler geçici projeler. İnşallah bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra kalıcı kuvvetli sağlam projelerimizi de en kısa zamanda yapıp bitireceğiz. Bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Bölgede sel afetinden mağdur olan bölgelerde devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerini veriyoruz. Bütün STK'lar, gönüllüler, belediyeler topyekun bir mücadele içerisindeyiz. İnşallah el birliğiyle bütün bu zorlukların da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

(Ünsal Karka - Furkan Abrek Ünal/İHA)

Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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