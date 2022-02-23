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Son dakika haberi... Avustralya'da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

AA, Recep Şakar - Güncel
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Son dakika haberi... Avustralya'da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Avustralya'nın Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde düşen küçük uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde düşen küçük uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, içinde sadece pilotun bulunduğu küçük uçak bilinmeyen nedenle Gippsland bölgesinde engebeli arazide boş alana düştü.

Uçağın yerel saat ile 07.15'te düştüğünü açıklayan polis, kimliği henüz belirlenemeyen pilotun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polisin, uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlattığı soruşturma devam ediyor.

AA / Recep Şakar - Güncel

Avustralya, Uçak, Güncel, Haberler

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