Son dakika haberi: Avrupa Birliği Omicron Haritası: Toplamda 582 vaka var, ölüm yok

Avrupa Birliği'ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkeleri genelinde Omicron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 Omicron vakası olduğu ve henüz Omicron'la bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi. ECDC ayrıca hastalığı geçirenlerin Omicron'a daha dayanıklı olduğuna dair işaretler tespit ettiğini belirtti.

ECDC dün yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin Omicron haritasını çıkardı. Buna göre AB ülkeleri toplamında 582 vaka olduğunu ve bazı ülkelerdeki vakaların seyahatle ilgili olmayıp yerel vakalar olduğunu vurguladı. ECDC, Omicron vakalarındaki hastalık şiddetinin ya asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif olduğunu belirterek "Şimdiye kadar, Omicron ile ilgili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir" ifadelerini kullandı.

AB dışındaki 41 ülkede 1800 doğrulanmış vaka bildirdiği ve bu ülkelerin; Arjantin, Avustralya, Bermuda (Birleşik Krallık), Botsvana, Brezilya, Kanada, Şili, Küba, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fiji, Gana, Hindistan, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Malavi, Malezya, Maldivler, Meksika, Namibya, Nepal, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Tunus, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Zambiya ve Zimbabve olduğu açıklandı. Dünya genelinde 62 ülkede 2.382 Omicron vakası rapor edildiği vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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