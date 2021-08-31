Son dakika haberi... Avcılar'da genç kızın lunaparkta ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberi... Avcılar'da genç kızın lunaparkta ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Avcılar'da genç kızın lunaparkta ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Avcılar'da dün lunaparktaki oyuncakta fenalaşarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar'da dün lunaparktaki oyuncakta fenalaşarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kızın kötü olması ve son anları yer alıyor.

Olay, dün Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ailesi ile birlikte lunaparka giden 19 yaşındaki Zeynep Ünal discovery isimli alette eğlenirken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın fenalaşması ve ailesiyle birlikte çevredekilerin yardımına koşması sonrasında ambulans görevlilerinin müdahalesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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