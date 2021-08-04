Son dakika haberi! Atina'daki yangın kontrol altına alındı: 12 bin 500 dönüm alan küle döndü
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Son dakika haberi! Atina'daki yangın kontrol altına alındı: 12 bin 500 dönüm alan küle döndü

Son dakika haberi! Atina'daki yangın kontrol altına alındı: 12 bin 500 dönüm alan küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında yer alan Varympompi bölgesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında yer alan Varympompi bölgesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında 12 bin 500 dönüm alan küle döndü.

Yunanistan son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, yangınlarla mücadele devam ediyor. Dün başkent Atina'nın merkezinin 20 kilometre kuzeyindeki Varympompi bölgesinde başlayan ve çevredeki kasabalara sıçrayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. İtfaiye sözcüsü Vasilis Vathrakogiannis yaptığı açıklamada, şu anda aktif bir yangın bulunmadığını ve alevlerin yeniden yükselme ihtimaline karşı ekiplerin konuşlandırıldığı ifade etti. Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 5 uçak, 500 itfaiye eri, polis ve ordunun katıldığı belirtildi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 12 bin 500 dönüm alan küle dönerken en az 24 ev hasar gördü. Çevrede park halindeki bazı araçlar kullanılamaz hale geldi, 27 işletmenin de yangından etkilendiği öğrenildi. Yangının meydana geldiği noktalarda dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.

Adadaki yangına müdahale sürüyor

Atina'ya 70 kilometre uzaklıktaki Eğriboz Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına 95 itfaiye eri ve 35 itfaiye aracı ile 5 uçak ile müdahale ediliyor. - ATİNA

Son dakika haberi! Atina'daki yangın kontrol altına alındı: 12 bin 500 dönüm alan küle döndü
Son dakika haberi! Atina'daki yangın kontrol altına alındı: 12 bin 500 dönüm alan küle döndü
Son dakika haberi! Atina'daki yangın kontrol altına alındı: 12 bin 500 dönüm alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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