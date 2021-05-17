Son dakika haberi! Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)
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Son dakika haberi! Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)

Son dakika haberi! Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TUTUKLANDISamsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akın Kaplan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akın Kaplan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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