Son dakika haberi! Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)
Son dakika haberine göre TUTUKLANDISamsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akın Kaplan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akın Kaplan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN