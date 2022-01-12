Son dakika haberi: AŞIK VEYSEL, OPERA SAHNESİNDE ANILDI - Haberler
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Son dakika haberi: AŞIK VEYSEL, OPERA SAHNESİNDE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aşık geleneğinin en büyük temsilcisi halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (Atalya DOB) 'Dostlar Beni Hatırlasın' konserinde anıldı.

ANTALYA (DHA) - Aşık geleneğinin en büyük temsilcisi halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (Atalya DOB) 'Dostlar Beni Hatırlasın' konserinde anıldı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen konserde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Ahmet Murat Gedikli yönetirken, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç solist olarak sahne aldı.

Konser Aşık Veysel'in 'Genç Yaşımda Felek Vurdu Başıma', adlı eserinin yorumlanmasıyla başladı. Solistler, orkestra eşliğinde Veysel'in gönüllere taht kurmuş 'Felek', 'Bir Kökte Uzamış Sarmaşık Gibi', 'Güzelliğin On Para Etmez', 'Bir Seher Vaktinde Gençlik Çağımda', 'Kara Toprak', 'Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse', 'Uzun İnce Bir Yol', Gelmez Yola Gidiyorum', 'Dostlar Beni Hatırlasın' adlı eserlerini seslendirdi.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşam hikayesini anlatan görsellerin yeraldığı konserde, sanatçılar ayakta alkışlandı.

Son dakika haberi: AŞIK VEYSEL, OPERA SAHNESİNDE ANILDI

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