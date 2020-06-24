Son dakika haberi... ARTVİN TARİHİ CAMİNİN MAKETİNİ YAPTI, 'SADECE İMAM EKSİK' DEDİ Gelen son dakika haberlerine göre ARTVİN'de belediye işçi emeklisi ve müzisyen Ali Avcı (54), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca tarihi Artvin Merkez Cami'nin maketini yaptı.

ARTVİN'de belediye işçi emeklisi ve müzisyen Ali Avcı (54), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca tarihi Artvin Merkez Cami'nin maketini yaptı. Maket caminin ezansız kalmaması için de oto teyp sistemi kuran Avcı, 'Cami için tüm detaylar bu maket camide var, sadece imam eksik" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde izole olan Ali Avcı, kentteki Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve yöre halkınca 1860-1861 yıllarında yapılan tarihi Artvin Merkez Cami'nin birebir benzerlikte maketini yapmaya karar verdi. Önce camiyi her yönüyle inceleyip, caminin tüm ayrıntılarını fotoğraflayan Avcı, daha sonra kolları sıvadı. Maket üzerinde çalışmaya başlayan Avcı, yaklaşık 40 günün sonunda maketi hazırlamayı başardı. Maket camiden ezan sesinin yükselmesi için de oto teyp satın alan Avcı, bu sistemi makete monte etti.

'SADECE İMAM EKSİK'

Artvin Belediyesi'nde uzun yıllar temizlik işlerinde çalışıp emekli olan ve aynı zamanda müzikle yakından ilgilenen Avcı, boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli uğraşlar edindiğini belirtti. Avcı, 'Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamadık ve bu zamanı değerlendirmek istedim. Merkez Cami'nin maketini yapmaya karar verdim. Ezan sistemi, mihrabı, minberi, vaaz kürsüsü olan bir camii yapmak için kolları sıvadım. Caminin tüm fotoğraflarını çektim ve ortaya bu maket çıktı. Artvin Merkez Cami'nde olan tüm detaylar, bu maket camide de var, sadece imamı eksik" dedi.

'EZANSIZ DA BIRAKMADIM'

Talep olması halinde maketi satabileceğini de kaydeden Avcı, "Maket ortaya çıkınca cami ezansın olmaz diyerek, bir oto teyp satın aldım ve flaş belleğe yüklediğim ezanları bu sistemden okutarak camimizi de ezansız bırakmamış oldum. İlimizde yok olmaya yüz tutmuş veya baraj suları altında kalmış çeşitli tarihi yapılarımız var, onların da maketini yapmayı düşünüyorum. İsteyen olursa maketimizi satın alabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA