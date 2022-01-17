Son dakika haberi! Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e hitap ettiği oturumda konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Türkiye ile Arnavutluk'un NATO ile kalkınma, güvenlik, iyi komşuluk, barış, bölge ile kıta ve ötesindeki istikrar için yapılan ortak çabalarda güvenilir ortak olduklarını söyledi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Türkiye ile Arnavutluk'un NATO ile kalkınma, güvenlik, iyi komşuluk, barış, bölge ile kıta ve ötesindeki istikrar için yapılan ortak çabalarda güvenilir ortak olduklarını söyledi.

Nikolla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Meclisi'ne hitap ettiği oturumda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ile Arnavutların saygıdeğer bir dostu olduğunu kaydeden Nikolla, Erdoğan'ın gerek iyi günde gerekse de zor günde değerli bir dost olduğunu vurguladı.

Nikolla, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Laç şehrindeki depremzedelere teslim edilen 522 konutun teslim töreninde bulunduklarını anımsatarak, "Bu değerli katkı, tek katkıları değil. Aylar önce Fier ve geniş çevredeki vatandaşlara hizmet etmeye başlayan ve rekor bir sürede inşa edilen Fier Bölgesel Hastanesi de dost Türkiye ve dost Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer hediyesidir." diye konuştu.

Deprem ve salgın gibi zor günlerde sunulan dayanışma ve desteğin halklar arasındaki dostluk ilişkilerini en iyi şekilde yansıttığını söyleyen Nikolla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Arnavutluk; NATO ile kalkınma, güvenlik, iyi komşuluk, barış, bölge ile kıta ve ötesindeki istikrar için yapılan ortak çabalarda güvenilir ortaktır. Ortak Siyasi Bildiri, ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltti ve ülkelerimiz arasında yeni bir sayfa açtı. Bu gelişmelerde şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve kişisel katkısı bulunuyor. Bu vesileyle Arnavutluk Meclisinin en derin şükranlarını sunuyorum."

Nikolla, Arnavutluk'un, Türkiye ile olan dostluk, iş birliği ve stratejik ortaklığının güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğini belirterek, bunun bölge ve ötesinin kalkınma, barış ve güvenliğinin yararına olduğunu sözlerine ekledi.