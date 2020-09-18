Arnavutköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı
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Arnavutköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı

Arnavutköy'de oturdukları kafede tartışmaya başlayan iki arkadaştan biri kavganın şiddetlenmesiyle birlikte, arkadaşına silahla üç el ateş etti. Kafede bulunan diğer vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, saldırıya uğrayan şahıs ise yaralandı.

18.09.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:01

Arnavutköy'de bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olayda arkadaşıyla tartışan bir kişi belindeki silahı çıkartarak üç el ateş etti, olayda 1 kişi yaralandı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iddiaya göre akşam saatlerinde yaşanan olayda kafede oturan iki arkadaş arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Bir süre aralarında sözlü olarak tartışan iki arkadaş aralarında küfürleşmeye başlayınca taraflardan biri belinde bulunan silahını çıkartarak arkadaşına 3 el ateş açtı.

Arnavutköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı

JANDARMA KARAKOLUNA SIĞINDI

Taraflardan birinin silahla arkadaşına saldırması üzerine yaralanan kişi olay yerinden kaçmaya başladı. Bacaklarından vurulan vatandaş Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan jandarma karakoluna giderek yardım istedi. Yardım isteyen vatandaş karakola gelen ambulans tarafından Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

KAFEDE BULUNANLAR CANLARINI ZOR KURTARDI

Olayın yaşandığı saatlerde tıklım tıklım olan kafede oturan vatandaşlar silah sesini duyduktan sonra bütün eşyalarını bırakarak sağa sola kaçışmaya başladı. Sağa sola kaçışan vatandaşlar adeta canlarını zor kurtarırken olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis olayla alakalı detaylı çalışma başlattı.

Arnavutköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı
Arnavutköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - BATUHAN TOPRAK
BATUHAN TOPRAK
IHA Editörü
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