Son dakika haberi... Armut ağacından düşüp öldü
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Son dakika haberi... Armut ağacından düşüp öldü

Son dakika haberi... Armut ağacından düşüp öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da armut toplamak için çıktığı ağaçta bastığı dalın kırılması sonucu yere düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da armut toplamak için çıktığı ağaçta bastığı dalın kırılması sonucu yere düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Şeyhresul Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşine ait bahçedeki armut ağacına armut toplamak için çıkan 65 yaşındaki Çetin Kaya bastığı dalın kırılması sonucu yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Armut toplamaya gidip dönmeyen Çetin Kaya'dan haber alamayan yakınları aramaya gidince onu armut ağacı altında ölü olarak buldu. Armut ağacında dalın kırık, Çetin Kaya'nın da vücudunda düşmeye bağlı ağaç dallarından kaynaklanan sıyrıklar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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