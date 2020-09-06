Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantinli bir üniversite profesörü, online eğitim verdiği ders sırasında nefes nefese kaldıktan sonra canlı yayında öğrencilerinin önünde hayatını kaybetti. Yetkililer profesörün koronavirüs nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade etti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa'da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı. Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone'un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA