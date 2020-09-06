Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti
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Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti

Arjantinli bir üniversite profesörü, online eğitim verdiği ders sırasında nefes nefese kaldıktan sonra canlı yayında öğrencilerinin önünde hayatını kaybetti. Yetkililer profesörün koronavirüs nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade etti.

06.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:05

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa'da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı. Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone'un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
DR.KİMBEL: Bilgisayarınıza acilen Antivirus indirin virus bilgisayardan insana geçiyor gördüğünüz gibi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜŞRA: Olgun hoş bir hatunmuş, yazık olmuş daha çok iş görebilirdi.
Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
ASD: biyolojik sahibin gibi oda iş görüyordur yolla bize
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