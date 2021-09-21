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Son dakika haberi... Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta tarihi eser niteliği taşıyan 1 figürlü çanak, 2 biblo, 2 mızrak ucu, 2 madalyon ve 1 hançer ele geçirildi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta tarihi eser niteliği taşıyan 1 figürlü çanak, 2 biblo, 2 mızrak ucu, 2 madalyon ve 1 hançer ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesinin Türbe mevkiindeki kontrol noktasında Kahramanmaraş'tan geldiği tespit edilen araçta arama yaptı. Yapılan kontrolde araç içerisine gizlenmiş 1 figürlü çanak, 2 biblo, 2 mızrak ucu, 2 madalyon ve 1 hançer ele geçirildi. Tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberi... Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri
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