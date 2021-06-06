ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA
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ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde evlerin çatısınının uçmasına neden olan hortum, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde evlerin çatısınının uçmasına neden olan hortum, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İlçeye bağlı Çardaklı köyünde saat 15.30 sıralarında hortum meydana geldi. Bulutlardan aşağı uzanan hortum köydeki üç ev ile 10 samanlığın çatısını uçurdu. Can kaybının yaşanmadığı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bazı vatandaşlar, hortum anını korku filmlerine benzeterek, ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiklerini söyledi.

AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA
ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA
ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA
ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA
ARDAHAN'DA ÇATILARI UÇURAN HORTUM KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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