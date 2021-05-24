Son dakika haberi: Arap koalisyonu, Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü tekneyi imha etti
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Son dakika haberi: Arap koalisyonu, Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü tekneyi imha etti

Son dakika haberi: Arap koalisyonu, Kızıldeniz'de Husilerin tuzakladığı bomba yüklü tekneyi imha etti
Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husilerin Kızıldeniz'de bomba yüklü tekneyle düzenlemeye çalıştığı saldırı engellendi.

Koalisyon açıklamasında, Husi milislerin, deniz nakliye hatlarını ve küresel ticareti tehdit etmeye devam ettiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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