Son dakika haberi: Aracın ağacı biçtiği kazada genç sürücü hayatını kaybetti

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde sabaha yakın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kendisine ait 07 AKT 343 plakalı otomobil ile evine doğru hareket eden Tufan Keser (23), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çıktı daha sonra ise refüj içerisinde bulunan bir ağacı biçti. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan genç sürücü, hayatını kaybetti. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrasında yaşanılanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazanın hemen sonrasında kayda giren bir kadın sürücü tepkisini, "Şimdi oldu inanamıyorum" diyerek gösterdi. Görüntülerde araçtan çıkan dumanlar ve refüje çıkıp hurdaya dönen aracın kornasının basılı kaldığı görüldü. - ANTALYA