Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Yaşam
Gaziantep'in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Şehitlik ziyaretiyle başlayan programa İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz ve polis memurları katıldı.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Vekili Yılmaz tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama