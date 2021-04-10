Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Yaşam
Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan programa İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz ve polis memurları katıldı.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Vekili Yılmaz tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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