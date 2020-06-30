Son dakika haberi! ANTALYA Traktör dere yatağına yuvarlandı, sürücü öldü, yeğeni ağır yaralı Son dakika gelişmesine göre Traktör dere yatağına yuvarlandı, sürücü öldü, yeğeni ağır yaralıAntalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü Şefik Aldemir (84) yaşamını yitirirken, yeğeni Mustafa Özdemir (38) ağır yaralandı.

Traktör dere yatağına yuvarlandı, sürücü öldü, yeğeni ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü Şefik Aldemir (84) yaşamını yitirirken, yeğeni Mustafa Özdemir (38) ağır yaralandı.

Zırlankaya Mahallesi'ndeki evinden akrabalarını ziyaret için 48 HL 673 plakalı traktörle bu sabah yola çıkan Şefik Aldemir, yanına Tekke Mahallesi'nde oturan yeğeni Mustafa Özdemir'i de aldı. Şefik Aldemir'in kullandığı traktör, seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada Şefik Aldemir ve Mustafa Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Şefik Aldemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Mustafa Özdemir ise ilk tedavisinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Şefik Aldemir'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA