Son dakika haberi | Antalya'da tefecilik operasyonu: 17 tutuklama
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Son dakika haberi | Antalya'da tefecilik operasyonu: 17 tutuklama

Son dakika haberi | Antalya'da tefecilik operasyonu: 17 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol, 1 kişi ise direkt serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol, 1 kişi ise direkt serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde Serik ve Manavgat ilçelerinde H.İ.S., İ.S., M.G., S.H., S.B.H., M.G., A.D., R.İ., H.B., G.Ş., İ.Ç., İ.C., M.T., İ.K., A.K., H.B., Y.E., V.D., T.Y., R.G., A.Ö., R.K., S.T., O.Z.V., H.H. ve E.U. isimli 26 şüphelinin tefecilik, yağma, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel bilgilerin izinsiz kullanılması ve tehdit suçlarını işlemek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri bilgilerine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik Muratpaşa, Serik ve Manavgat ilçelerinde toplam 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; 37 adet senet, 41 adet tapu,156 adet satış sözleşmesi, 240 adet boş senet, 119 adet çek, 21 adet senet fotokopisi, 8 adet tapu fotokopisi, 1 adet ibraname, 29 adet vekaletname, 1 adet hesap dökümü, 14 adet ajanda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 52 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 8 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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