Son dakika haberi | Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Serik ilçesi Orta Mahalle 1230 Sokak'ta bulunan evine gelen Ahmet Kemal Yıldırım (19), annesi Hatice Günal'ı (42) yüzüstü hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Günal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Durumu öğrenerek eve gelen yakınları fenalık geçirdiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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