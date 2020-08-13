Son dakika haberi | Antakya'da zeytinlik yangını
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Son dakika haberi | Antakya'da zeytinlik yangını

Son dakika habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Son dakika haberi | Antakya'da zeytinlik yangını
13.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:30

Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toygarlı Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 2 hava aracı, 10 arazöz, 5 su tankı ile müdahale ettiği yangına şehir itfaiyesi de destek verdi. Ekipler yangının ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, alevler 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın sonrası 30 dönümlük zeytinlik alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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