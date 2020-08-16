Son dakika haberi! Annesinin evini ateşe verip kaçtığı ileri sürülen şüpheli aranıyor - ADANA
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Son dakika haberi! Annesinin evini ateşe verip kaçtığı ileri sürülen şüpheli aranıyor - ADANA

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, annesinin evini ateşe verip kaçtığı öne sürülen bir kişinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldıAlınan bilgiye göre, eşinden ayrılan Mazhar K, iki çocuğunun da kaldığı merkez Sarıçam ilçesi Suluca TOKİ'deki bir binanın ikinci katında bulunan annesi Cennet K'ye ait...

16.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:56

Adana'da, annesinin evini ateşe verip kaçtığı öne sürülen bir kişinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, eşinden ayrılan Mazhar K, iki çocuğunun da kaldığı merkez Sarıçam ilçesi Suluca TOKİ'deki bir binanın ikinci katında bulunan annesi Cennet K'ye ait eve gelerek eşyaları ateşe verip kaçtı.

Çıkan yangın üzerine Cennet K, torunlarını alarak komşuya sığındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangını çıkardığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mazhar K'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polis aracına bindirilen anne Cennet K, oğlundan defalarca şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

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Son dakika haberi! Annesinin evini ateşe verip kaçtığı ileri sürülen şüpheli aranıyor - ADANA

Kaynak: AA

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