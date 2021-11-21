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Son dakika haberi: Annesinin elinden kurtulan çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Annesinin elinden kurtulan çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti Minik Asaf'ın cenazesini adli top morguna kaldırıldı Antalya'da babalarının sürdüğü kamyonetin geri manevra yapması ile kaza sonucu aracın altında kalan 3 yaşında ki ikiz çocuklardan biri...

ANTALYA (İHA) - Annesinin elinden kurtulan çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti

Minik Asaf'ın cenazesini adli top morguna kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da babalarının sürdüğü kamyonetin geri manevra yapması ile kaza sonucu aracın altında kalan 3 yaşında ki ikiz çocuklardan biri yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Asaf, akşam saatlerinde morga getirildi. İkiz çocukların 5 yıl süren tüp bebek tedavisi ile dünyaya geldiği öğrenilirken acılı ailenin morg önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi'ndeki seralarına giden baba M.K. 34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmak istedi. M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları olan 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu. Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralandı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İkiz çocuklardan durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"İkizler tüp bebek ile dünyaya gelmiş"

Komşularından alınan bilgiye göre özel bir kurumda çalışan M. K. ek gelir olması için iki dekarlık sera kiralayarak domates üretimine bu yıl başladığı, ayrıca Anne Z. K.'nın uzun süren tedavi sonrası tüp bebek yöntemiyle çocuklarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

"Acılı ailenin morg önündeki bekleyişi sürüyor"

Dün akşam 20.00 sıralarında Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Asaf bebeğin cenazesi, aile yakınları tarafından alınıp defin edilmek üzere bekleniyor.

Son dakika haberi: Annesinin elinden kurtulan çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Annesinin elinden kurtulan çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Son Dakika Haberleri

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