Son dakika haberi... Ankara'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Ankara'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Ankara'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi toprağa verildi.

Hasan Kılıç'ın (23) kullandığı 06 RPS 44 plakalı otomobilin gece saatlerinde Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü Kılıç ile Yücel Akcan (18) ve Mehmet Çetinkaya'nın (18) cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Gençlerden Akcan'ın cenazesi Çamlıdere ilçesinin Güney Mahallesinde, Kılıç'ın cenazesi aynı ilçenin Osmansin Mahallesinde, Çetinkaya'nın cenazesi ise Kahramankazan'daki Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Hasan Kılıç için kılınan cenaze namazına katıldı, acılı aileye sabır ve başsağlığı diledi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Berat Örnek Yenimahalle Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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