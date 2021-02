Merasim Sokak'taki bombalı terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Ankara'da, sivil toplum kuruluşlarınca, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Merasim Sokak'taki tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sendikal faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ve dernek olarak, Merasim Sokak'ta servis araçlarına yönelik terör saldırısında şehit edilen mesai arkadaşları ile tüm şehitleri anmak ve menfur saldırıyı şiddetle kınamak için toplandıklarını söyledi.

Dürgen, 5 yıl önce bugün, işinden çıkıp evine gitmek isterken savunmasız halde servis bekleyen 29 mesai arkadaşlarının hainler tarafından pusu kurulup şehit edildiğini anlatarak, "Bizler, şehitlerimizin aziz hatıralarını ilelebet yaşatmaya, yüce Türk milletinin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Şunu iyi bilmeliyiz ki bu hain saldırının asıl amacı, ülkemizde kaos ortamı oluşturarak toplumun huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zor duruma düşürmektir." dedi.

Tüm dünyaya seslendiğini belirten Dürgen, şunları kaydetti:

"Türk milletinin birlik ve beraberliğine göz dikenler bilsinler ki bizler şanlı Türk ordusunun birer ferdi, aziz Türk milletinin kahraman neferleri olarak, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız. Zira Türk milleti, tarih boyunca sürekli ateşle imtihan edilmiş, saldırı ve ihanetlere maruz kalmış fakat bu zorluklar karşısında yılmamış, birleşip kenetlenmiş, Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiştir.

Merasim Sokak'ta olduğu gibi en son Irak'ta 13 vatandaşımızı alçakça katleden terör örgütlerinin zihniyeti hiç değişmemiştir. Bizler her nerede olursa olsun, her türlü teröre karşı, devletimizin, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü terörle mücadelesinin her zaman sonuna kadar arkasındayız."

Şehitler için dua edildikten sonra sokağa karanfil bırakıldı.

Anma programına, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri, Sivil Memurlar ile Türk Harb-İş sendikalarının üyeleri de katıldı.

