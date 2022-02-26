Son dakika haberi | Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti (2)

ANKARA (DHA) - 'ÇOCUKLARIM OYNARKEN YIĞILIP KALMIŞ'

Ankara'da doğal gazdan zehirlenen Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz ve Umut Batmaz'ın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çocuklarının cenazelerini teslim almak için Sivas'tan gelen baba Özgür Batmaz, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Batmaz, "Şofben eski tipmiş, şofbenden sızan gazdan dolayı öldüler. 'Çocukları götürme' demiştim ona, niye çocukları götürdü? Çocuklarım oyun oynarken yığılıp kalmış, anneleri de koltukta uzanır halde bulunmuş. Ben dün akşam 20.00'de görüştüm onlarla bugün yanlarına gelecektim, şimdi Adli Tıp Kurumu'ndayım. Çocuklarım doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti" dedi.