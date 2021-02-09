Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması
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Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması

09.02.2021 17:50 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:54
Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması

ANKARA'da 3 katlı binanın üst katındaki evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu.

ANKARA'da 3 katlı binanın üst katındaki evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu.

Keçiören ilçesinde Ayvalı Mahallesi 197'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen patlama, çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle binanın camları kırıldı. Çam ve çerçeve parçaları, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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