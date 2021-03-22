Son dakika haberi! Amerikalı rapçi Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açmakla suçlanan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası açıldı
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Son dakika haberi! Amerikalı rapçi Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açmakla suçlanan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası açıldı

22.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:13
Son dakika haberi! Amerikalı rapçi Nicki Minaj'ın babasının ölümüne yol açmakla suçlanan sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası açıldı

Son dakika haber... Trinidad asıllı Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj'ın babası Robert Maraj'a şubat ayında aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası açıldı.

Trinidad asıllı Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj'ın babası Robert Maraj'a şubat ayında aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası açıldı.

UsaToday'in haberine göre, Ben Crump Law hukuk firması, New York eyaleti Yüksek Mahkemesinde Robert Maraj'ın ölümüne yol açan sürücüye karşı Nicki Minaj'ın annesi Carol Maraj adına kamu davası açtı.

Dava dilekçesinde Robert Maraj'a New York eyaletinde 12 Şubat'ta aracıyla çarpıp kaçan, kaza mahallini terk etmek ve delilleri karartmakla suçlanarak geçen ay gözaltına alınan ancak daha sonra şartlı salıverilen 70 yaşındaki Charles Polevich, sorumsuzca ve ihmalkar davranmanın yanı sıra yardım istemek yerine kaçıp saklanmakla itham ediliyor.

Olay

Minaj'ın babası Robert Maraj'a New York eyaletinin Long Island bölgesinde 12 Şubat'ta yol kenarında yürürken aracıyla çarpan sürücü, acil yardım hattını aramadan olay yerinden kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan Maraj, ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili olarak 17 Şubat'ta gözaltına alınan 70 yaşındaki Charles Polevich, suçu kabul etmemiş ve şartlı tahliye edilmişti.

Asıl adı Onika Tanya Maraj olan rapçi Minaj ise babasının ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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