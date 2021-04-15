Son dakika haberi... Amcasını öldüren yeğen ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Amcasını öldüren yeğen ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Amcasını öldüren yeğen ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Amcasını önce silahla öldürüp, ardından cesedi parçalayan ve parçalarını İstanbul'un çeşitli noktalarına atan sanık Fahrettin Öztürk'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı

Başakşehir'de bulunan iş yerinde tartıştığı amcası Rifat Rıza Öztürk'ü abdest aldığı esnada önce silahla vurup, ardından parçalara ayırarak İstanbul'un çeşitli bölgelerine atan sanık Fahrettin Öztürk'ün yargılandığı davada karar çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ile Ferhat Yılmaz ile avukatları ve müştekiler; Meryem, Sümeyye, Gamze Vasfiye, Ahmet İhsan Öztürk ile avukatları katıldı.

"BABAMIN KOLSUZ CESEDİNİ GÖRMEK ZORUNDA KALDIM"

Maktulün eşi Meryem Öztürk, "Sanıkların idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, "Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz. Bir babanın gölgesini hiçbir şey tutmuyor" dedikten sonra söz alan maktulün oğlu Ahmet İhsan Öztürk de, "Bu adamlar benim gençliğimi elimden aldı. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım" dedi.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

Son sözleri sorulan sanık Fahrettin Öztürk, "Takdir mahkemenindir" dedi. Diğer tutuklu sanık Ferhat Yılmaz ise, "Savcılık mütalaasına katılmıyorum. 26 aydır tutukluyum ailemle birlikte mağdur durumdayız. Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için çok pişmanım" diyerek beraatini istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ı 'tasarlayarak kasten öldürme ve delilleri ortadan kaldırmak' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsine, 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan sanık Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın da 'suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına hükmetti.

"BABAMI DEFNETMEK İÇİN 10 GÜN PARÇALARININ BULUNMASINI BEKLEDİK"

Duruşma sonrası konuşan maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, "26 ay boyunca adaletin yerini bulmasını bekledik. Aradan iki yıl geçti, yaşananlar hala gerçek gelmiyor. Kardeşimin çığlıklarıyla uyandığı geceler bitmedi. Annemin sessiz hıçkırıkları kulaklarımda çınlıyor. Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik mesela. Elleri olmadan gömüldü benim babam. Unutmak istiyor insan. Öyle ki, gün oldu en yakın arkadaşımın adına bile telefondan baktım. Yine de babamın cansız bedeninin fotoğrafları tek bir gün çıkmadı aklımdan. Güzel olması gereken her gün acı artık. Bizi hapsettikleri bu acılara rağmen bu vahşi cinayeti planlayan ve her aşamasına ortak olan sanık Ferhat Yılmaz 26 ayın çok zor geçtiğini söyleyip beraatini istedi. Biz ise hayata tutunabilmek için son bir umut. Çok şükür adalet yerini buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat" dedi.

İddianameden;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; 26 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Başakşehir'de Fahrettin Öztürk amcası Rıfat Rıza Öztürk'le tartıştığı sonrasında da arkadaşı Ferhat Yılmaz'ı arayarak yanına çağırdığı anlatıldı. Amcası abdest aldığı esnada önce silahla vurup, sonrasından da ölümünden emin olmak için kafasını kestiği, yanına gelen arkadaşı Ferhat Yılmaz ile cesedi parçaladığı ve bazı parçaları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek viyadüğe attıkları anlatılmıştı. Ferhat Yılmaz ardından Fahrettin Öztürk ile bir lokale gittiği orada bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı öğrenmeleri üzerine ikiliye eşlik ettikleri belirtildi.

Savcılık Fahrettin Öztürk ile Ferhat Yılmaz'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapislerini istedi. Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Mehtap Ar Damla Sönmez Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Amcasını öldüren yeğen ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:07:52. #1.16#

title