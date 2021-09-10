Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü

Son dakika haberleri: BURDUR Çavdır'da, dünyaya 7 aylık ve kalbi ile solunumu durmuş olarak gelen erkek bebek, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

BURDUR Çavdır'da, dünyaya 7 aylık ve kalbi ile solunumu durmuş olarak gelen erkek bebek, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Çavdır 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na, 8 Eylül günü saat 00.55'te gelen çağrı üzerine verilen adrese ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini evde yapıp, ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüğü 7 aylık hamile S.A.H.'nin sancıları yolda arttı. Bunun üzerine ambulansta yapılan muayenede doğumun başladığı anlaşılınca sağlık ekibi müdahale etti. Normal doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin kalbi ve solunumunun durduğunun belirlenmesiyle müdahale eden sağlık ekibi, bebeği hayata yeniden döndürdü. Burdur Devlet Hastanesi'ne teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, anne ve bebeğe başarılı müdahalelerinden dolayı acil tıp teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış'a teşekkür belgesi verdi.


Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü

Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri! ESENYURT'TA YOL KAVGASI;  BALTAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

 Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

 MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı

MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Müge Anlı Gökhan Çıra Şevket Çoruh
Spor Cristiano Gazeteler Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Tanju Özcan Murat Kurum Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Ambulansta kalbi durmuş doğan bebek, hayata yeniden döndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:11:46. #1.17#