Son dakika haberi: Ambulansla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ambulansla çarpışarak devrilen traktörün sürücüsü İsmail Sarı, ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ambulansla çarpışarak devrilen traktörün sürücüsü İsmail Sarı, ağır yaralandı.

Kaza, Kocaali ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İsmail Sarı yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, ilçe merkezine giden 112 Acil'e ait ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Sarı, ağır yaralandı.

İlk müdahalesi ambulanstaki görevliler tarafından yapılan Sarı, çağrılan başka bir ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sarı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA