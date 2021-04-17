Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

AMASYA - Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da Yampaş mevkisinde 25 Mart günü meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Karaduman idaresindeki 05 NC 379 plakalı otomobil ile İbrahim Suşehirli yönetimindeki 05 BE 677 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza sonucu, sürücü Karaduman ile otomobillerdeki Emine ve Mutlu Karaduman ile Hanım Suşehirli yaralanmıştı. Kazadan 24 gün sonra Mustafa Karaduman, tedavi gördüğü Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Yine kazada yaralanan oğlu Mutlu Karaduman, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI