Alanya'da çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık orman arazisi yandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık orman arazisi yandı.
Yangın, saat 17: 00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum mevkiinde başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Örmen Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 1 ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4 helikopter sevk edildi. 1 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
(Recep Erdoğan/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı