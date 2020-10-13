İki kardeşin bulunduğu otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı : 1 ölü, 1 yaralı
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İki kardeşin bulunduğu otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı : 1 ölü, 1 yaralı

13.10.2020 07:28 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:48

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kardeşin bulunduğu otomobilde 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ağaçören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ağaçören'de Ankara istikametine seyreden Sümer Akın (27) idaresindeki 06 U 9381 plakalı otomobil, önündeki plakası belirlenemeyen kamyonu solladığı esnada karşıdan gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada sürücü Sümer Akın olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan kız kardeşi Seher Akın (28) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

KIZ KARDEŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı yolcu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki kardeşin bulunduğu otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı : 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
MURAT: orda çalışan temizlik görevlisinin allah yardımcısı olsun hergün ne vakalar görüyor insanın psikoloji kaldırmaz. onlara neden maaş zammı yapılmıyor gecenin bir vakti ailesinden uzak kim bilir ne zorluklar yaşıyor.
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TURQUAZ: Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun kardeşimizin
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KAZASIZ KUL OLMAZ EKIBI: cocuk yasta egıtım olmadıgı surece bunlar devam eder
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