Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
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Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Olay yerinden görüntüler Elektrik akımına kapılan operatörün ambulansla hastaneye getirilmesi Aksaray'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde elektrik akımına kapılan vinç operatörü hayatını kaybetti.

Olay yerinden görüntüler

Elektrik akımına kapılan operatörün ambulansla hastaneye getirilmesi Aksaray'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde elektrik akımına kapılan vinç operatörü hayatını kaybetti.

Eşmekaya beldesi Bakım Yaylası'nda bulunan su kuyusundaki arızalanan motoru çıkarmaya çalışan Hasan Dinç'in (27) kullandığı vinç, elektrik tellerine takıldı.

Elektrik akımına kapılan vinç operatörü Dinç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dinç'in cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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