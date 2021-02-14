Son dakika haberleri! AK Parti'li Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır (2)
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Son dakika haberleri! AK Parti'li Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır (2)

14.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:59
Son dakika haberleri! AK Parti'li Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır (2)

Son dakika haberlerine göre 'CİNAYET SİYASETİ'YLE MÜCADELE, TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ'PKK'nın bir cinayet şebekesi olduğunu belirten Ömer Çelik, "Bu cinayet şebekesine bir siyasi mazeret ya da siyasi gerekçe uyduranlar, 'cinayet siyaseti' yapıyorlar.

'CİNAYET SİYASETİ'YLE MÜCADELE, TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ'

PKK'nın bir cinayet şebekesi olduğunu belirten Ömer Çelik, "Bu cinayet şebekesine bir siyasi mazeret ya da siyasi gerekçe uyduranlar, 'cinayet siyaseti' yapıyorlar. 'Cinayet siyaseti' canice eylemleri en meşru kavramları istismar ederek örtbas etmeye çalışıyor. Utanmadan güvenlik güçlerimize iftira atıyorlar. Bu cinayet şebekesinin insanlık dışı eylemlerine mazeret üretmeye çalışanların yaptığı insanlığa karşı suç işlemektir. PKK eylemlerini güvenlik güçlerimizin üstüne atmak ise en aşağılık şebekelerin işidir. Masum vatandaşlarımızı şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunların yalan üretim merkezi olan 'cinayet siyaseti'yle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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