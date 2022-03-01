Son dakika haberi | AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi.
POLATLI, ANKARA (İHA) - AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi.
Canbey, Polatlı girişinde kaza geçirdi. Canbey, Balıkesir'den Ankara'ya dönerken Polatlı girişinde tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canbey'in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi. Canbey kazadan yara almadan kurtuldu. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika